В Мурманской области нелегалы пытались прорваться в Финляндию
В Мурманской области российские пограничники пресекли попытку беженцев проникнуть на территорию Финляндии. Увеличение числа иностранных граждан, пытающихся незаконно пересечь границу в регионе, вызвано закрытием большинства других КПП, заявил глава Мурманской области Андрей Чибис.
«...Вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», - цитирует Life слова Чибиса.
Губернатор подчеркнул, что главной задачей властей является обеспечение безопасности жителей и что Финляндия, закрыв пропускные пункты, сделала недружественный шаг по отношению к России.
Ранее стало известно, что Финляндия с 24 ноября до 23 декабря закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного - самого северного Райя-Йоосепи.
Инициативу страны может поддержать и Норвегия. Премьер-министр королевства Йонас Гар Стере заявил, что государство может закрыть переход Стурскуг в Финнмарке.