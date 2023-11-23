В Мурманской области нелегалы пытались прорваться в Финляндию

Огромное число беженцев прибыло в Мурманскую область после закрытия других КПП на российско-финской границе.

© Видео: Губернатор Чибис Telegram © Фото: IMAGO, Jussi Nukari, Globallookpress

В Мурманской области российские пограничники пресекли попытку беженцев проникнуть на территорию Финляндии. Увеличение числа иностранных граждан, пытающихся незаконно пересечь границу в регионе, вызвано закрытием большинства других КПП, заявил глава Мурманской области Андрей Чибис.

«...Вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», - цитирует Life слова Чибиса.

Губернатор подчеркнул, что главной задачей властей является обеспечение безопасности жителей и что Финляндия, закрыв пропускные пункты, сделала недружественный шаг по отношению к России.

Ранее стало известно, что Финляндия с 24 ноября до 23 декабря закроет все КПП на границе с РФ, кроме одного - самого северного Райя-Йоосепи.

Инициативу страны может поддержать и Норвегия. Премьер-министр королевства Йонас Гар Стере заявил, что государство может закрыть переход Стурскуг в Финнмарке.