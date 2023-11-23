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Швея Виктория Дятлова показала работу над медицинским рюкзаком для бойцов СВО

Анастасия Бобылева
09:28 23.11.2023
В рамках помощи российским бойцам в зоне спецоперации Виктория Дятлова уже отправила на передовую 56 носилок, сейчас она работает над медицинским рюкзаком.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Ставропольском крае волонтеры шьют тактические носилки для раненых в зоне СВО. Швея Виктория Дятлова уже отправила медикам на передовую 56 экземпляров.

Мастерица все время дорабатывает модель по просьбам военных. Например, они попросили пришить специальные крепления для фиксации ног пострадавших бойцов. Сейчас Виктория работает над новым тактическим медицинским рюкзаком.

Поддержать российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации, может каждый. На канале «Добро-Информ» МО РФ рассказывает истории простых россиян и организаций, которым небезразлично, что происходит на передовой, и которые способны помочь нашим бойцам в их трудном деле.

Так, башкирские волонтеры сплели более 600 маскировочных сетей и отправили на передовую. В Марий Эл собрали для бойцов крупный гуманитарный груз из продуктов, лекарств, теплых вещей и стройматериалов.

Калининградский Спортивный центр также организовал отправку посылок для наших военнослужащих в зоне СВО. В коробки упаковали теплые носки и чай, а также средства гигиены.

Более подробную информацию о помощи российским бойцам можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

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