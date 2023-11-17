Спортивный центр в Калининграде отправил бойцам ВС РФ теплые носки и чай

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Работники Спортивного центра в Калининграде собрали 12 посылок для бойцов ВС РФ, принимающих участие в военной операции по защите Донбасса. В коробках наборы для бритья, средства гигиены, теплые носки, чай.

Поддержка российских военнослужащих проходит в рамках акции «Посылка солдату» с 7 ноября по 1 декабря при содействии городского штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и некоммерческого благотворительного фонда «Ценность жизни».

Отметим, что волонтеры со всей страны поддерживают российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Так, в Ставропольском крае пенсионеры наладили производство «сухого душа», необходимых бойцам для поддержания гигиены в полевых условиях, а также окопных свечей. Кроме того, пожилые люди собирают гуманитарную помощь, куда входят продукты питания, одеяла и теплые вещи.

Поддержать наших бойцов в зоне военной операции по защите Донбасса может каждый. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями неравнодушных россиян и организаций. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.