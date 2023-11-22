Волонтеры Башкирии и Марий Эл отправили гуманитарные грузы в зону СВО

В Башкирии плетут маскировочные сети - уже 600 комплектов отправились на передовую. А «Союз десантников» Марий Эл отправил продукты, лекарства, теплые вещи и строительные материалы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

В Башкирии волонтеры начали плести зимние максировочные сети для участников специальной военной операции. На передовую уже отправили более 600 комплектов. Об этом сообщает Минобороны России.

А в Марий Эл местный «Союз десантников» при поддержке неравнодушных жителей республики, в том числе школьников, собрал крупный гуманитарный груз. Военнослужащие получат продукты, лекарства, теплые вещи и стройматериалы.

Ранее сообщалось, что Герой России Тимур Дудкин пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов.

О тех, кто не смог остаться в стороне и по зову сердца решил помочь героям спецоперации, рассказывает канал Минобороны «Добро-Информ». Эти трогательные истории публикуют и в одноименном Telegram-канале. Поддержать бойцов может каждый. Все вопросы можно отправлять на электронный адрес Dobro@mil.ru или звонить на горячую линию на короткий номер 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.