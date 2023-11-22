В стране и мире В стране и мире Добро-Информ ТЕГИ

Волонтеры Башкирии и Марий Эл отправили гуманитарные грузы в зону СВО

12:20 22.11.2023
В Башкирии плетут маскировочные сети - уже 600 комплектов отправились на передовую. А «Союз десантников» Марий Эл отправил продукты, лекарства, теплые вещи и строительные материалы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Башкирии волонтеры начали плести зимние максировочные сети для участников специальной военной операции. На передовую уже отправили более 600 комплектов. Об этом сообщает Минобороны России.

А в Марий Эл местный «Союз десантников» при поддержке неравнодушных жителей республики, в том числе школьников, собрал крупный гуманитарный груз. Военнослужащие получат продукты, лекарства, теплые вещи и стройматериалы.

Ранее сообщалось, что Герой России Тимур Дудкин пожертвовал пять миллионов рублей на протезирование бойцов.

О тех, кто не смог остаться в стороне и по зову сердца решил помочь героям спецоперации, рассказывает канал Минобороны «Добро-Информ». Эти трогательные истории публикуют и в одноименном Telegram-канале. Поддержать бойцов может каждый. Все вопросы можно отправлять на электронный адрес Dobro@mil.ru или звонить на горячую линию на короткий номер 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:55 В стране и мире
Украина заявила о договоренности с Нидерландами по возвращению скифского золота
12:37 ОПК
Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 планируется в 2024 году
12:05 В стране и мире
Минюст Израиля выложил список палестинцев, которых могут обменять на заложников ХАМАС
11:54 Армия
Видео
БПК «Адмирал Пантелеев» зашел в таиландский порт Саттахип
11:06 Армия
Видео
Опубликованы кадры загрузки в шахту ракеты «Ярс» в Калужской области
Популярное
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.