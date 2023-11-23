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Девять эвакуированных из Газы россиян и членов их семей были госпитализированы

Анастасия Бобылева
08:03 23.11.2023
Всего на данный момент из сектора Газа эвакуировали 553 человека.
Девять эвакуированных из Газы россиян и членов их семей были госпитализированы
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Девять человек из числа эвакуированных из сектора Газа в Россию были госпитализированы. Шестеро из них - дети.

«За время операции по эвакуации, из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей, были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», - приводит ТАСС сообщение медицинских служб.

Ранее спецбортом Ил-76 в Россию были доставлены 28 граждан РФ и членов их семей, находящихся в Газе. Всего за последнее время из зоны конфликта эвакуировали 553 человека.

Российский президент Владимир Путин считает, что ситуация в секторе Газа вышла за грань критической. На совещании с членами кабмина он рассказал, что уже 900 человек обратились с просьбой эвакуировать их из анклава, и большая часть из них - российские граждане, остальные же являются их родственниками.

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