МЧС сообщило о прибытии в РФ еще 28 россиян из сектора Газа

© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Еще 28 российских граждан и членов их семей доставили в Москву из сектора Газа. Об эвакуации очередной группы россиян сообщило МЧС России. Спецборт Ил-76 уже приземлился в аэропорту Домодедово.

«Еще 28 россиян и членов их семей доставлены МЧС России в Москву. Самолет Ил-76 ведомства приземлимся в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами», - рассказали в министерстве.

За все время проведения гуманитарной миссии из зоны палестино-израильского конфликта в Россию удалось доставить 553 человека, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о прибытии в Москву из Каира спецборта со 117 гражданами РФ. Часть прилетевших россиян разместили в подмосковных пунктах временного размещения - Клину и Волоколамске. Другие эвакуированные граждане и члены их семей отправились к своим родственникам.

С начала эскалации ближневосточного конфликта Россия и другие страны стали предпринимать попытки договориться об освобождении своих граждан из плена ХАМАС. Также решались вопросы их эвакуации из зоны боевых действий через КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта.

МИД РФ начал активно сотрудничать с Египтом и Катаром, а также со сторонами конфликта - Палестиной и Израилем. В Каире для эвакуации россиян МЧС РФ развернуло оперативный штаб, в него на автобусах привозили людей, оказывали необходимую помощь и организовывали их отправку на Родину.