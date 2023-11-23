Губернатор Нью-Йорка заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом

Глава региона Кэти Хокул сказал, что нет признаков того, что взрыв автомобиля на мосту был терактом.

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Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сделала заявление о том, что американские власти не видят оснований, чтобы назвать взрыв, произошедший на границе с Канадой, терактом. Об этом губернатор сказала на пресс-конференции.

«Никаких признаков террористической деятельности применительно к данной аварии не просматривается», - пояснила она позицию властей по этому инциденту.

Напомним, в среду на пограничном Радужном мосту на Ниагарском водопаде взорвался автомобиль, следовавший из Канады в США. По предварительной информации, погибли два человека.

Вместе с тем Хокул сообщила о приостановке железнодорожного сообщения между Канадой и США. Национальная компания Amtrak временно приостановила движение из штата Нью-Йорк в сторону Канады.

Относительно авиасообщения в американском штате губернатор Кэти Хокул сказала, что аэропорт Баффало Ниагара не прерывал свою работу.

После резонансного инцидента на границе двух стран ФБР инициировало расследование взрыва. Сообщалось, что американское ведомство рассматривало версию попытки совершения террористической атаки.

Инцидент произошел в среду на пограничном мосту на Ниагарском водопаде, где, по предварительным данным, погибли два человека. Также ранение получил пограничник. В момент взрыва автомобиль двигался в сторону здания погранохраны.

Тогда Кэти Хочул заявляла, что оперативная группа по борьбе с терроризмом будет контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк. Мост через Ниагарский водопад был закрыт.