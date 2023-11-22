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После взрыва авто на границе США и Канады закрыли мост через Ниагарский водопад

Елизавета Егорова
22:11 22.11.2023
Взорвался автомобиль, следующий из Канады в США. После случившегося закрыли мост через Ниагарский водопад.
После взрыва авто на границе США и Канады закрыли мост через Ниагарский водопад
© Фото: @NYCFireWire Twitter
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На границе между Соединенными Штатами и Канадой закрыли мост через Ниагарский водопад. Причиной этого стал взрыв автомобиля, который направлялся в США из Канады.

«По данным ФБР и местных властей, мост, соединяющий США и Канаду у Ниагарского водопада в Нью-Йорке, был закрыт после взрыва автомобиля», - сообщил телеканал ABC News.

Издание сообщает, что на месте происшествия работает ФБР.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что оперативная группа по борьбе с терроризмом будет контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль взорвался на Профсоюзной улице в Москве. Он был припаркован в одном из дворов. Момент случившегося попал на видео. После взрыва загорелись еще четыре машины.

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