Два человека погибли при взрыве авто на мосту между США и Канадой

По данным Fox News, в результате взрыва на мосту у Ниагарского водопада погибли два человека, а пограничник получил ранения.

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ФБР начало расследование взрыва автомобиля на мосту между США и Канадой через Ниагарский водопад. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

«ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что два человека, которые находились в автомобиле, погибли, а пограничник ранен. По данным телеканала, автомобиль направлялся из США в Канаду - в момент взрыва двигался в сторону здания погранохраны.

Ранее стало известно, что мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва автомобиля. На месте происшествия работает ФБР.