В Мурманской области откроют три пункта для иностранных беженцев

Пункты временного размещения для иностранных беженцев появятся в Мурманске, а также в Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области.

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В Мурманской области для беженцев из иностранных государств соорудят три пункта временного размещения, говорится в постановлении властей региона. Специальные помещения начнут работать в Мурманске, а также в Кольском и Кандалакшском районах Мурманской области.

«...обеспечить выделение из резервного фонда <...> денежных средств на организацию питания иностранных граждан и лиц без гражданства в пунктах временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в постановлении на официальном портале региона.

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что беженцы пытались проникнуть на территорию Финляндию через границу с РФ, однако их остановили российские пограничники.

Большое количество беженцев прибыли в регион после объявления Финляндии о закрытии всех КПП на границе с Россией, кроме одного - самого северного Райя-Йоосепи.