Представитель Израиля Леви заявил, что страна вынуждена менять пленных по формуле «один к трем»
Один израильский заложник в секторе Газа будет обмениваться на три палестинских заключенных, и Израиль считает это «ужасной» несправедливостью. Об этом заявил представитель правительства страны Эйлон Леви в ходе интервью Sky News.
«Мы действуем в ужасных условиях. Мы не делали выбор в пользу освобождения этих заключенных, у которых на руках кровь», - цитирует РИА Новости слова Леви.
По словам пресс-секретаря, Израиль не доволен таким обменом, и хотел бы освобождать одного заключенного в обмен на одного пленного. А намек журналиста на то, что Израиль может не достаточно высоко оценивать жизни своих людей, Леви посчитал «отвратительным обвинением», передает агентство.
Ранее стало известно, что перемирие в секторе Газа между боевиками ХАМАС и ЦАХАЛ начнется утром в пятницу. В первую группу освобожденных войдут 13 женщин и детей. О договоренности между конфликтующими сторонами сообщил катарский МИД.