Представитель Израиля Леви заявил, что страна вынуждена менять пленных по формуле «один к трем»

Представитель Израиля заявил, что страна «не делала выбор в пользу» обмена по формуле «один к трем».

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Один израильский заложник в секторе Газа будет обмениваться на три палестинских заключенных, и Израиль считает это «ужасной» несправедливостью. Об этом заявил представитель правительства страны Эйлон Леви в ходе интервью Sky News.

«Мы действуем в ужасных условиях. Мы не делали выбор в пользу освобождения этих заключенных, у которых на руках кровь», - цитирует РИА Новости слова Леви.

По словам пресс-секретаря, Израиль не доволен таким обменом, и хотел бы освобождать одного заключенного в обмен на одного пленного. А намек журналиста на то, что Израиль может не достаточно высоко оценивать жизни своих людей, Леви посчитал «отвратительным обвинением», передает агентство.

Ранее стало известно, что перемирие в секторе Газа между боевиками ХАМАС и ЦАХАЛ начнется утром в пятницу. В первую группу освобожденных войдут 13 женщин и детей. О договоренности между конфликтующими сторонами сообщил катарский МИД.