Катар подтвердил свое посредничество в 4-дневном перемирии ХАМАС и Израиля

По данным МИД Катара, о начале режима прекращения огня будет сообщено в течение суток.

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Катар подтвердил, что выступил посредником в 4-дневном перемирии ХАМАС и Израиля. О дате режима прекращения огня будет сообщено в течение суток.

«Катар объявляет об успехе... совместных посреднических усилий... Египта и США... результатом которых стало соглашение о гуманитарной паузе», - приводит РИА Новости заявление катарского МИД в соцсети.

Во внешнеполитическом ведомстве Катара уточнили, что «в течение следующих 24 часов» объявят о начале «гуманитарной паузы». И выразили надежду на продление перемирия.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль договорились на четверо суток прекратить огонь в секторе Газа и позволить беженцам покинуть район боевых действий. Соглашение о перемирии удалось заключить при условии обмена 50 израильских заложников на освобождение 150 палестинцев из израильских тюрем.

Катар и другие страны арабского мира стали посредниками в переговорах ХАМАС и Израиля, и лидер ХАМАС Исмаил Хания накануне поблагодарил «братьев в Катаре» за помощь в заключении соглашения о перемирии.