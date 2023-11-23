Норвегия заявила, что может последовать примеру финнов и закрыть границу с РФ

Норвежский премьер сказал, что власти могут последовать примеру соседней Финляндии, если в этом будет необходимость.

© Фото: Павел Львов, РИА Новости

В Норвегии допустили, что контрольно-пропускной пункт на границе с Россией может быть закрыт. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере.

Речь идет о пограничном переходе Стурскуг в Финнмарке. Заявление премьера прозвучало на конференции картеля LO Stats в Голе, сообщает местное СМИ tv2.

Стере ответил на вопрос, уместно ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть границу с РФ «выше Стурскуга». Также политик сообщил о внимательном наблюдении за развитием ситуации на границах как в Финляндии, так и в Эстонии.

«Если надо, может быть закрыто», - ответил премьер Норвегии.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, кроме одного пункта пропуска Райя-Йоосепи. Решение властей вступит в силу с полуночи пятницы, 24 ноября. Ограничения будут действовать до 23 декабря этого года.

Напряженность в финско-российских отношениях возникла после ситуации с нелегальными мигрантами из Ближнего Востока. Финляндия заявляла, что со стороны России едут беженцы, не имеющие нужных документов для въезда в ЕС, которые хотят просить политического убежища в этой североевропейской стране.