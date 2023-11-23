Сергей Шойгу отметил, что уровень готовности проверяется в ходе учений на разных полигонах в разных старанах-членов ОДКБ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал высокой степень готовности союзных сил России и Белоруссии. Он сделал это в Минске, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.

«Готовность достаточно высокая, тем более что мы периодически это проверяем, мы проводим учения, на разных полигонах, в разных странах, естественно, членов ОДКБ», - заметил Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что Россия продолжает делать все для организации совместной системы ПВО со странами ОДКБ. Он добавил, что для этого проводится усиление их средств противовоздушной обороны.

Шойгу сообщил, что в ходе этого учитывается опыт, полученный Вооруженными силами России в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поблагодарил Сергея Шойгу за передачу современного вооружения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.