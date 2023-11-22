Шойгу прибыл в Минск на заседание, где обсудят военно-политическую обстановку

Заседание должно собрать министров обороны и иностранных дел, а также секретарей советов безопасности ОДКБ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск. Об этом сообщает МО РФ.

В белорусской столице сегодня проходит заседание советов глав Минобороны, МИД и Комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

«На заседании будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности», - говорится в сообщении.

Как уточняет российское оборонное ведомство, на заседании также будут представлены приоритетные направления деятельности в период председательства в организации Казахстана.

Кроме того, в ходе встречи будут рассматриваться документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования организации, состава Войск (Коллективных сил) ОДКБ и их обеспечения.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - организация, созданная государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.