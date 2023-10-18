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Хренин поблагодарил Шойгу за передачу современного вооружения Белоруссии

14:08 18.10.2023
В сфере военно-технического сотрудничества стороны продолжают поддерживать друг друга в поставках необходимых вооружений и военной техники, сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Хренин поблагодарил Шойгу за передачу современного вооружения Белоруссии
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за передачу Белоруссии современного образцов вооружения и военной техники. на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

«Хотелось поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, за решение о передаче в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь современных образцов вооружения и военной техники», - сказал Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

Он подчеркнул, что решение о передачи белорусской стороне вооружения стало значительным фактором в повышении боевого потенциала как белорусской армии, так и в целом Союзного государства.

В соответствии с решением разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии велась работа по оборудованию мест его хранения, а также подготовка личного состава.

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