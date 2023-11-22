В МО РФ сообщили о ранении российского журналиста осколочным боеприпасом ВСУ

Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России, сейчас его жизни ничего не угрожает.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о ранении российского журналиста в Запорожской области.

Удар по группе российских журналистов был нанесен сегодня. Они готовили материал о том, как украинские боевики обстреливают населенные пункты Запорожской области.

«Получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесен с беспилотника при помощи осколочного боеприпаса.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Максудова оперативно эвакуировали в медучреждение МО РФ. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Журналисту оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.