Перемолотые кости и патогенные бактерии выявили в пельменях нескольких марок

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Роскачество выявило патогенные бактерии - листерии и сальмонеллы - в пельменях нескольких российских марок. Также в составе пельменей были обнаружены перемолотые кости и соя, об этом свидетельствуют результаты исследования организации.

Частицы костной ткани оказались в составе пельменей нескольких известных брендов, и только один из производителей указал это в составе. Как пояснили эксперты, перемолотые кости могли попасть в продукт из-за использования мяса механической обвалки.

Также в пельменях нескольких марок были найдены сальмонеллы. Продукция одного из брендов, согласно исследованию, содержит листерии. В некоторых пельменях оказалось повышенное количество микроорганизмов или кишечная палочка, а кое-где зафиксированы оба нарушения. Данные Роскачества приводит ТАСС, уточняя, что причиной этому могло стать нарушение санитарных норм на производстве либо несоблюдение условий хранения при транспортировке или реализации товара.

Ранее в кафе Братска произошло отравление более 100 человек шаурмой. Среди отравившихся были дети, многие из них оказались в больнице на стационарном лечении. После инцидента суд закрыл кафе на неопределенный срок, пока владельцы не гарантируют безопасности заведения. По имеющимся данным, именно сальмонелла в шаурме стала причиной произошедшего.