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«Это влияет на душу»: Леонид Якубович рассказал о роли телевидения в стране

Игнат Далакян
05:51 22.11.2023
По словам телеведущего, телевидение меняется вместе со страной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Советский и российский телеведущий Леонид Якубович в беседе со «Звездой» рассказал, какое влияние оказывает телевидение в стране.

«Телевидение меняется вместе со страной. И государство должно понять, что этим оружием надо пользоваться очень толково и тонко, потому что не дай Бог… и именно это оружие может повлиять на ситуацию», - сказал Якубович.

По его словам, влияние на ситуацию в мире оказывают даже не снаряды и не бомбы. Как объясняет Якубович, именно телевидение оказывает влияние на душу, так как сегодня именно оно повлияло на многих.

«А если есть на этом месте люди, обладающие улыбкой в глазах, как каким-то добром, которое проникает через экран, то это счастье не для этого телевидения, а для этой страны», - отметил Якубович.

Ранее «Галерея Звезд» отметила свою первую годовщину. За минувший год свою звезду в галерее получили многие легенды российского радио и телевидения. Их число на данный момент увеличилось до 25.

Идея проекта «Галерея Звезд» зародилась 15 лет назад у президента медиахолдинга «Красная Звезда» Алексея Пиманова. Изначально планировалось открыть аллею славы у пруда напротив Останкинской телебашни. Однако со временем пришли к современному решению - стеклянное, как будто воздушное, пространство у подножия башни.

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