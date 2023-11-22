Песков заявил о возможной поездке Путина в Чечню
«Напряженная повестка» отражается на графике поездок президента России Владимира Путина по регионам страны, но вполне вероятно посещение главой государства Чеченской республики. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
«Сейчас очень напряженная повестка», - заявил Песков.
Он подтвердил факт приглашения Путина посетить Чечню от главы региона Рамзана Кадырова, но не назвал точные сроки визита
«И со временем когда-то, конечно, приедет», - пояснили в Кремле.
Напомним, что Путин и Кадыров встречались в конце сентября в Кремле, российский президент отметил успехи в экономике Чечни, чеченский лидер рассказал о пяти полках и трех батальонах, которые были сформированы на территории региона и отправлены в зону СВО.
Ранее сообщалось, что сегодня 22 ноября Путин планировал выступить с докладом на онлайн-саммите G20, который проводит Индия. Среди тем повестки международной встречи - ситуация на Ближнем Востоке и на Украине.