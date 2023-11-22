В стране и мире Песков заявил о возможной поездке Путина в Чечню Ирина Елагина График поездок российского президента по регионам еще не сформирован из-за «напряженной повестки», но посещение Чечни предусмотрено. © Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: «Напряженная повестка» отражается на графике поездок президента России Владимира Путина по регионам страны, но вполне вероятно посещение главой государства Чеченской республики. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС. «Сейчас очень напряженная повестка», - заявил Песков. Он подтвердил факт приглашения Путина посетить Чечню от главы региона Рамзана Кадырова, но не назвал точные сроки визита «И со временем когда-то, конечно, приедет», - пояснили в Кремле. Напомним, что Путин и Кадыров встречались в конце сентября в Кремле, российский президент отметил успехи в экономике Чечни, чеченский лидер рассказал о пяти полках и трех батальонах, которые были сформированы на территории региона и отправлены в зону СВО.



Ранее сообщалось, что сегодня 22 ноября Путин планировал выступить с докладом на онлайн-саммите G20, который проводит Индия. Среди тем повестки международной встречи - ситуация на Ближнем Востоке и на Украине. Экспертное мнение и аналитика