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Песков заявил о возможной поездке Путина в Чечню

Ирина Елагина
08:25 22.11.2023
График поездок российского президента по регионам еще не сформирован из-за «напряженной повестки», но посещение Чечни предусмотрено.
Песков заявил о возможной поездке Путина в Чечню
© Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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«Напряженная повестка» отражается на графике поездок президента России Владимира Путина по регионам страны, но вполне вероятно посещение главой государства Чеченской республики. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

«Сейчас очень напряженная повестка», - заявил Песков.

Он подтвердил факт приглашения Путина посетить Чечню от главы региона Рамзана Кадырова, но не назвал точные сроки визита

«И со временем когда-то, конечно, приедет», - пояснили в Кремле.

Напомним, что Путин и Кадыров встречались в конце сентября в Кремле, российский президент отметил успехи в экономике Чечни, чеченский лидер рассказал о пяти полках и трех батальонах, которые были сформированы на территории региона и отправлены в зону СВО.

Ранее сообщалось, что сегодня 22 ноября Путин планировал выступить с докладом на онлайн-саммите G20, который проводит Индия. Среди тем повестки международной встречи - ситуация на Ближнем Востоке и на Украине.

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