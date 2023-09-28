Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле

На встрече Владимира Путина и Рамзана Кадырова в Кремле глава РФ отметил, что экономическая ситуация в Чечне положительная.

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле. В ходе разговора глава РФ предложил чеченскому лидеру обсудить ситуацию в экономике и социальной сфере республики и отметил, что в целом динамика региона положительная.

«В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде и хорошему взаимодействию с Правительством Российской Федерации», - отметил Путин.

Чеченский лидер прокомментировал состояние военнослужащих республики в зоне СВО. По его словам, у них есть все необходимое для ведения боевых действий, в том числе техника и связь. На сегодняшний день Чечня приобрела более 1 000 машин, 100 из которых бронированные.

«Мы единственный регион, который создал пять полков и три батальона, и они все сегодня на СВО», - заявил Кадыров.

Ранее Путин уже разговаривал с Кадыровым в Кремле. На предыдущей встрече президент высоко оценил вклад чеченского лидера в развитие региона и его духовное возрождение.