В стране и мире Песков анонсировал выступление Путина на онлайн-саммите G20 22 ноября Ирина Елагина Дмитрий Песков пояснил, что саммит пройдет в весьма неспокойной обстановке. © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин планирует принять участие в онлайн-саммите G20 в Индии 22 ноября. О этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков, запланировано выступление Путина на саммите, определен круг вопросов, которые затронет российский лидер. «Повестка понятна. Это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная», - отметил Песков. Напомним, что саммит лидеров G20 пройдет под председательством Индии в режиме видеоконференцсвязи 22 ноября. На обсуждение вынесен ряд международных событий, в том числе ситуация в секторе Газа и в зоне украинского конфликта. Представитель индийского МИД Ариндам Багчи выразил надежду, что в саммите примут участие как можно больше лидеров стран «двадцатки».

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