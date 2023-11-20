В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков анонсировал выступление Путина на онлайн-саммите G20 22 ноября

Ирина Елагина
12:56 20.11.2023
Дмитрий Песков пояснил, что саммит пройдет в весьма неспокойной обстановке.
Песков анонсировал выступление Путина на онлайн-саммите G20 22 ноября
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в онлайн-саммите G20 в Индии 22 ноября. О этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Как пояснил Песков, запланировано выступление Путина на саммите, определен круг вопросов, которые затронет российский лидер.

«Повестка понятна. Это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная», - отметил Песков.

Напомним, что саммит лидеров G20 пройдет под председательством Индии в режиме видеоконференцсвязи 22 ноября. На обсуждение вынесен ряд международных событий, в том числе ситуация в секторе Газа и в зоне украинского конфликта. Представитель индийского МИД Ариндам Багчи выразил надежду, что в саммите примут участие как можно больше лидеров стран «двадцатки».
 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:41 В стране и мире
Задержан замдиректора охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев
12:24 В стране и мире
Iltalehti: Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с РФ 22 ноября
11:18 В стране и мире
Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину
10:59 В стране и мире
Видео
Из-за непогоды 50 тысяч россиян остались без электричества
10:04 В стране и мире
МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.