Лидер ХАМАС заявил о подготовке соглашения о перемирии с Израилем

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Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о возможности перемирия с Израилем и поблагодарил за посредническую помощь страны арабского мира.

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», - передает Telegram-канал ХАМАС.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о возможном пятидневном перемирии, в течение которого Израиль и ХАМАС прекратят боевые действия в секторе Газа и смогут провести обмен пленными: боевики удерживают в заложниках несколько сотен жителей Израиля и требуют за их освобождение выпустить из израильских тюрем арестованных палестинцев.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ распространил сведения об использовании ХАМАС больницы «Аш-Шифа» в качестве опорного пункта. Под зданием был обнаружен 50-метровый туннель с бронированной дверью, оружие и средства связи.

Напомним, что России удалось эвакуировать из сектора Газа более 500 соотечественников, оказавшихся в зоне боевых действий. По данным МИД РФ, в заложниках у ХАМАС могут находится несколько россиян.