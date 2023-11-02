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Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства

Владимир Рубанов
01:23 02.11.2023
Россия призывает прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке, чтобы кризис не охватил весь регион, подчеркнул российский постпред при ООН.
Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства
© Фото: UN Photo/Evan Schneider
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У Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по Палестине. Это подтверждено заключением Международного суда в 2004 году, отметил он.

«Мы не отказываем Израилю в праве на борьбу с терроризмом. Но боритесь с террористами, и не с мирным населением», - сказал он.

Россия призывает прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке, чтобы кризис не охватил весь регион, подчеркнул российский постпред. По его словам, нужно позволить посредникам работать над дипломатическим решением конфликта.

Ранее Небензя назвал ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан гуманитарной катастрофой библейского масштаба. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН. 

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