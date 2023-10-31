Небензя заявил, что в Газе разворачивается катастрофа библейского масштаба

Представитель РФ подчеркнул, что Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа.

© Фото: Постоянное представительство РФ при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан гуманитарной катастрофой библейского масштаба. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Представитель РФ подчеркнул, что Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа. Небензя сообщил, что КПП «Рафах» с 21 октября прошли всего 94 грузовика, поэтому в секторе Газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов. Он добавил, что гуманитарные паузы не помогут в нынешней ситуации, нужно остановить кровопролитие.

Ранее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен на заседании Совбеза ООН заявила, что для населения Газы недостаточно помощи, которая поступает через КПП «Рафах», и необходимо открыть пункт пропуска «Керем-Шалом».