Путин рекомендовал главам регионов выделить участникам СВО по 100 тысяч на газификацию
Президент России Владимир Путин дал рекомендации главам регионов выделить по 100 тысяч рублей на газификацию участникам спецоперации, инвалидам I группы, а также лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Соответствующий указ появился на сайте Кремля.
«...обеспечить предоставление <...> участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования», - говорится в тексте документа.
Ранее Путин утвердил поручение, согласно которому в России ужесточат уголовную ответственность за незаконное получение, использование и распространение информации, полученной из баз данных таможенных органов.
Также сегодня стало известно, что Путин подписал указ об учреждении 2024 года Годом семьи. Это объясняется желанием сохраненить в России традиционные ценности.