Путин рекомендовал главам регионов выделить участникам СВО по 100 тысяч на газификацию

По 100 тысяч рублей на газификацию могут получить участники СВО, члены их семей, инвалиды I группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.

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Президент России Владимир Путин дал рекомендации главам регионов выделить по 100 тысяч рублей на газификацию участникам спецоперации, инвалидам I группы, а также лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Соответствующий указ появился на сайте Кремля.

«...обеспечить предоставление <...> участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования», - говорится в тексте документа.

Ранее Путин утвердил поручение, согласно которому в России ужесточат уголовную ответственность за незаконное получение, использование и распространение информации, полученной из баз данных таможенных органов.

Также сегодня стало известно, что Путин подписал указ об учреждении 2024 года Годом семьи. Это объясняется желанием сохраненить в России традиционные ценности.