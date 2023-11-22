Путин утвердил ужесточение ответственности за незаконное получение таможенных данных

В России ужесточится уголовная ответственность за незаконное получение, использование или распространение информации из таможенных баз данных.

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В России усилят ответственность за незаконное получение данных из таможенных органов, а также за использование и распространение этой информации. Соответствующее поручение утвердил президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить внесение изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за незаконное получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов», - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

За исполнение поручение ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому следующий год в России объявлен Годом семьи. Такое решение было принято для укрепления в стране традиционных ценностей.