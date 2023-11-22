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Путин учредил сделать 2024 год Годом семьи

Елизавета Егорова
18:14 22.11.2023
Ради сохранения традиционных ценностей в России следующий год объявлен Годом семьи.
Путин учредил сделать 2024 год Годом семьи
© Фото: ТРК «Звезда»
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Следующий год в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Решение объясняется сохранением традиционных ценностей в стране.

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи», - говорится в указе президента на сайте правовых актов.

В тексте также указано, что правительство РФ должно до 27 декабря создать специальный оргкомитет и определить, каким образом будут финансироваться мероприятия, организованные в рамках Года семьи.

Ранее российская телеведущая Роза Сябитова рассказала нашему телеканалу, как можно популяризовать крепкие браки среди российской молодежи. По ее мнению, необходимо транслировать в СМИ и по телевидению, что «семья - это круто».

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