Путин учредил сделать 2024 год Годом семьи

© Фото: ТРК «Звезда»

Следующий год в России объявлен Годом семьи. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Решение объясняется сохранением традиционных ценностей в стране.

«В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи», - говорится в указе президента на сайте правовых актов.

В тексте также указано, что правительство РФ должно до 27 декабря создать специальный оргкомитет и определить, каким образом будут финансироваться мероприятия, организованные в рамках Года семьи.

Ранее российская телеведущая Роза Сябитова рассказала нашему телеканалу, как можно популяризовать крепкие браки среди российской молодежи. По ее мнению, необходимо транслировать в СМИ и по телевидению, что «семья - это круто».