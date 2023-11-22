Helsingin Sanomat: Финляндия закроет семь из восьми КПП на границе с РФ

По данным Helsingin Sanomat, Финляндия оставит только один КПП на границе с Россией.

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Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме Райя-Йосепи. Об этом сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

Отмечается, что о решении планируется объявить в среду. КПП Райя-Йосепи является самым северным на российско-финской границе.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Финляндии на территории Лапландии началось возведение временных заграждений рядом с КПП «Салла».

В Москве не исключили, что Финляндия может полностью закрыть границу для россиян. При этом замминистра иностранных дел Грушко отметил, что это противоречит интересам финнов.