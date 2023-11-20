В финской Лапландии военные начали возводить заграждения на границе с РФ

Финские военные начали строительство заграждений рядом с КПП «Салла» на границе с РФ, который работает ежедневно, но всего шесть часов - с 08.00 до 14.00.

© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Globallookpress

Силы обороны Финляндии начали возводить временные заграждения на территории рядом с пунктом пропуска на границе с Россией «Салла». Об этом сообщает погранотряд Лапландии.

«В "Саллу" прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», - говорится в сообщении погранотряда в соцссети Х.

Напомним, на российско-финской границе находятся только два КПП, принимающие беженцев. Северный «Салла» - один из них. При этом оба КПП не работают круглосуточно.

Ранее на юго-востоке российско-финской границы закрылись четыре КПП - их планируется свернуть до 18 февраля 2024 года. По данным IltaLehti, Финляндия планирует продолжить ограничительные меры. В Москве не исключают, что финны могут полностью закрыть границу для россиян.