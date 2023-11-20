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В МИД не исключили возможность полного закрытия Финляндией границы с РФ

Анастасия Бобылева
13:50 20.11.2023
По мнению замминистра иностранных дел Грушко, закрытие границы с Россией противоречит интересам Финляндии, но все равно не стоит исключать такого варианта.
В МИД не исключили возможность полного закрытия Финляндией границы с РФ
© Фото: IMAGO, Lauri Heino, Globallookpress
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В МИД РФ сообщили о возможном закрытии Финляндией границы с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он отметил, что такого варианта развития событий не стоит исключать, даже несмотря на то, что это противоречит интересам Хельсинки.

«Судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя в данном случае такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии», - цитирует Грушко РИА Новости.

При этом замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что при подготовке ответных мер в таком случае Москва будет ориентироваться на свои национальные интересы.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует закрыть все КПП на границе с Россией. Как объяснили в правительстве, это связано с попытками беженцев из Африки и Ближнего Востока прорваться в страну.

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