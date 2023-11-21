Зеленский высказался против переговоров с РФ, несмотря на тяжелое положение ВСУ
Владимир Зеленский высказался против переговоров с Россией в интервью газете The Sun. Он подчеркнул, что Киев не будет «дружить» с Москвой, несмотря на то, что вооруженные силы Украины испытывают определенные трудности в зоне конфликта.
«Трудно ли на поле боя? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», - заявил Зеленский.
Он также признал, что планируемое в этом году контрнаступление прошло не так хорошо, как он надеялся. По его словам, Украине нужны более успешные результаты на поле боя. Несмотря на это, Зеленский отметил, что о заключении мира «любой ценой» не может идти речи, поскольку Россия, по его мнению, не хочет окончания конфликта.
Это не первый раз, когда Владимир Зеленский ставит под сомнение скорое окончание конфликта с Россией. Ранее на встрече с руководством американского телеканала Fox News он заявил, что ситуация не разрешится быстро.