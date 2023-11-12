На Украине заявили, что ВСУ готовы к переговорам с Россией

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный видит сложную ситуацию, в которую попала армия Украины, и готов к переговорам с Россией. Так считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, он заявил об этом на своем YouTube-канале.

«Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, что выиграть на фронте невозможно», - отметил он.

Соскин подчеркнул, что ВС РФ обладают серьезной военной мощью, и армия Украины не имеет шансов победить, передает 360.

Ранее Залужный заявил о провале украинского контрнаступления. По его словам, если бы все развивалось по сценарию НАТО, украинские войска давно оказались бы в Крыму. На эти слова отреагировал один из украинских военнослужащих. Он заявил, что ВСУ постепенно проигрывает.