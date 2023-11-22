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После столкновения поездов в Ульяновской области возбуждено уголовное дело

Елизавета Егорова
17:32 22.11.2023
Следователи направляются на место столкновения поездов в Ульяновской области. Будут установлены все обстоятельства произошедшего.
После столкновения поездов в Ульяновской области возбуждено уголовное дело
© Фото: Приволжская транспортная прокуратура
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После столкновения поездов в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ», - говорится в сообщении Центрального МСУТ СКР.

Согласно данным следствия, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Адлер - Пермь, столкнулся с маневренным локомотивом на 962-м километре Куйбышевской железной дороги. На данный момент жертв инцидента нет. Ряд пассажиров обратились к медикам за помощью.

Следователи уже направляются на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. Будет произведен допрос свидетелей.

Ранее появились видео после столкновения. На них заметно, что нос одного из поездов превратился в груду искореженного металла. Однако ни один из составов не сошел с рельсов.

Внутри пассажирской машины находились 396 человек, 94 из которых дети. По некоторым данным, пострадали 25 человек.

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