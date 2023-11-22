На месте столкновения поездов в Ульяновской области дежурят две бригады скорой помощи. Сообщается о 25 пострадавших.

© Видео: Последние новости Telegram © Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Опубликованы кадры с места столкновения поездов в Ульяновской области. На них заметно, что нос одной из машин превратился в груду искореженного металла. Однако оба поезда не сошли с рельсов.

В местном Минздраве «Звезде» сообщили, что пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия дежурят две бригады скорой помощи.

«Там дежурят две бригады скорой помощи. Пока, по их данным, пострадавших нет», - сообщили нашему телеканалу.

О 25 пострадавших сообщает ТАСС. По информации агентства, железнодорожное полотно не повредилось.

Машинист одного из составов успел применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, говорится в Telegram-канале Последние новости.

Напомним, что пассажирский поезд Адлер - Пермь столкнулся с маневровым в 14.55 между станциями Бряндино и Тиинск в Ульяновской области. В первой машине находились 396 пассажиров, 94 из которых дети.