Baza: в Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб

В пассажирском поезде, который столкнулся с маневровым в Ульяновской области, находились 396 пассажиров.

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В Ульяновской области пассажирский поезд Адлер - Пермь столкнулся лоб в лоб с маневровым. В первой машине находились 396 пассажиров, среди которых 94 ребенка.

«Столкновение произошло в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги», - сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел в 14.55 в Чердаклинском районе между станциями Бряндино и Тиинск. По предварительным данным, поезда с рельсов не сошли.

В пресс-службе правительства региона «Звезде» сообщили, что, предварительно, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 ноября в Иркутской области пассажирский поезд столкнулся с фурой на железнодорожном переезде между остановками Янталь и Лена. В результате инцидента погибли три человека.