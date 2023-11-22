В МАГАТЭ готовы сотрудничать с лабораториями РФ для анализа воды с «Фукусимы»

МАГАТЭ уже со следующего года может использовать российские лаборатории для проверки сброшенной с японской АЭС «Фукусима-1» воды.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со следующего года может начать использовать российские лаборатории с целью анализа проб сброшенной воды с японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МАГАТЭ подтвердило готовность задействовать российские лаборатории в этих целях начиная с 2024 года», - сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД уточнила, что Россия предоставила МАГАТЭ список соответствующих лабораторий.

Напомним, что Япония начала сбрасывать воду с атомной электростанции в августе 2023 года. В посольстве Японии в России рассказали «Звезде», что радиационное воздействие на человека и природу после сброса будет крайне низким.

В начале ноября начался сброс третьей партии воды с «Фукусимы». Ее использовали для охлаждения реакторов аварийной АЭС. Эта фаза должна длиться до 20 ноября.