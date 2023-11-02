В Японии начался сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»

До 20 ноября планируется сбросить около 7,8 тысячи тонн воды.

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Сегодня в Японии начался сброс в океан новой партии воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Отмечается, что третья фаза продлится до 20 ноября. За две с половиной недели планируется сбросить около 7,8 тысячи тонн воды.

Напомним, речь идет о жидкости, использовавшейся для охлаждения реакторов после аварии на АЭС из-за цунами в марте 2011 года. Сброс первой партии начался в августе.

В TEPCO заявляют, что сбрасываемая вода очищается системой ALPS. Она задерживает 62 вида радионуклидов, но пропускает тритий.