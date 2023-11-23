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Вальдемар Гердт заявил, что у ФРГ нет обещанных Украине 8 млрд евро

Алексей Курильченко
04:51 23.11.2023
По словам Гердта, Писториус прибыл с визитом в Киев лишь потому, что это «дешевле, чем переводить восемь миллиардов».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Визит главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в Киев и его обещания об увеличении помощи Украине до восьми миллиардов евро не говорят о том, что киевский режим действительно получит эти деньги. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Это политика жестов и символов. Они приезжают в Киев, давая понимание, что этот процесс, который все европейские страны затеяли - это не процесс защиты Украины. Это перемалывание, ослабление России, им глубоко плевать на украинцев. Что проще того, чтобы приехать, "пожать ручки", надавать обещаний и уехать? Это дешевле, чем восемь миллиардов переводить», - заявил экс-депутат.

По словам Гердта, выделить Украине столь внушительную сумму Германия сможет лишь в том случает, если канцлер исполнить ранее данные немцам обещания.

«Я не представляю, где они возьмут эти деньги... Приходя к власти, канцлер обещал нашему народу "невиданное экономическое чудо". Пускай его исполнит с этими восемью миллиардами», - заявил экс-депутат.

Напомним, что Писториус в середины ноября заявил, что Германия в следующем году якобы увеличит помощь Украине с четырех до восьми миллиардов долларов. Позже, 21 ноября, глава Минобороны Германии прибыл в Киев с неофициальным визитом. В рамках этого визита Писториус анонсировал выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 1,3 миллиарда евро.

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