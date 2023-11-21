Глава МО ФРГ Писториус прибыл в Киев на годовщину Майдана
Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 21 ноября. О визите главы военного ведомства ФРГ на Украину сообщило немецкое издание FAZ.
По данным СМИ, визит носит неофициальный характер, в планах военного министра переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским, а также возможно участие в торжествах по случаю 10-летия Евромайдана.
В повестке предстоящих переговоров - поставки оружия и финансовая помощь Украине, а также подготовка украинских военнослужащих для управления натовской военной техникой.
Уточняется, что Писториус приехал на Украину на поезде и вечером планирует вернуться обратно.
Напомним, что накануне Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин и анонсировал новый транш военной помощи ВСУ в размере 100 млн долларов.
Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на «трагический символизм "благотворительности" Вашингтона», так как «смертоносный подарок анонсирован в канун 10-летия Евромайдана».