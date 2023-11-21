Глава МО ФРГ Писториус прибыл в Киев на годовщину Майдана

По данным СМИ, немецкий министр приехал на Украину на поезде.

© Видео: Julian Röpcke X © Фото: Julian Röpcke X

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев утром 21 ноября. О визите главы военного ведомства ФРГ на Украину сообщило немецкое издание FAZ.

По данным СМИ, визит носит неофициальный характер, в планах военного министра переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Владимиром Зеленским, а также возможно участие в торжествах по случаю 10-летия Евромайдана.

В повестке предстоящих переговоров - поставки оружия и финансовая помощь Украине, а также подготовка украинских военнослужащих для управления натовской военной техникой.

Уточняется, что Писториус приехал на Украину на поезде и вечером планирует вернуться обратно.

Напомним, что накануне Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин и анонсировал новый транш военной помощи ВСУ в размере 100 млн долларов.



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