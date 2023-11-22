СФ одобрил закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в месяц

Увеличение «минималки» запланировано на 2024 год.

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В России с 2024 года увеличится минимальный размер оплаты труда. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.

Речь идет о повышении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц. Увеличение «минималки» запланировано на 2024 год.

Кроме того, сегодня сенаторы поддержали закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.

Ранее сообщалось, что по инициативе правительства России планируется в 2024 году повысить МРОТ на 18,5%. По оценкам Минфина, принятие этого законопроекта означает повышение зарплаты для 4,8 млн работников.

Напомним, что закон также поддержали депутаты Госдумы. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин отметил,что это решение «защитит людей, повысит реальные доходы».