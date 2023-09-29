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Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году

Алина Луговая
16:04 29.09.2023
Минимальный размер оплаты труда планируется повысить на 18,5% до 19 242 рублей.
Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Минимальный размер оплаты труда планируют повысить на 18,5%. Текст документа опубликован в думской электронной базе. 

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников»,- отметили авторы инициативы.

В 2023 году МРОТ составляет 16 242 рубля. В 2024 году его планируется увеличить на 18,5%. Это почти в три раза больше, чем в 2023 году, с 1 января которого размер МРОТ был увеличен на 6,3%.

Кроме того, поправки касаются и соотношения МРОТ с медианной заработной платой - в Кабмине предлагают увеличить его с 42 до 48%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжении индексации МРОТ таким образом, чтобы увеличить его отрыв от размера прожиточного минимума.

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