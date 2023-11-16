Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей

Согласно законопроекту, в 2024 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%.

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Государственная дума РФ одобрила установление минимального размера оплаты труда в 2024 году на уровне 19 242 рублей.

Согласно принятому во втором и третьем, окончательном, чтениях закону, в следующем году МРОТ вырастет на 18,5%. Кроме того, с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет не ниже 48%.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы», - заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он добавил, что благодаря реализации данного поручения зарплата вырастет у 4,8 миллиона граждан страны. Спикер Госдумы также отметил, что величина МРОТ влияет на размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 октября на 5,5% повысят зарплату работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также оплату поднимут сотрудникам федеральных государственных органов и гражданскому персоналу воинских частей.