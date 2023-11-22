Израиль атаковал командный центр «Хезболлы» в Ливане

В ЦАХАЛ сообщили, что нанесли удары в ответ на продолжавшийся в течение дня обстрел израильской территории.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по инфраструктуре и командному центру шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом пресс-служба израильской армии сообщила в Telegram-канале.

«В ответ на продолжавшиеся в течение дня ракетные обстрелы израильской территории и огонь из ПТРК истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре и оперативному командному центру "Хезболла" в Ливане», - сообщили в израильской армии.

Одиннадцатого ноября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о нанесении ударов по военным пунктам «Хезболлы» в Ливане. Во время брифинга он рассказал, что силы ВВС и артиллерии израильской армии атаковали объекты военной инфраструктуры ливанской группировки после того, как те обстреливали поселения на севере Израиля.

До этого, 10 ноября, авиация и артиллерия Армии обороны Израиля ударили по лагерям и наблюдательным пунктам ливанской группировки. В пресс-службе уточнили, что ВВС Израиля посредством артиллерии и управляемого миномета «Железное жало» атаковала лагеря, наблюдательные посты, технологическое оборудование и другие объекты инфраструктуры «Хезболлы».