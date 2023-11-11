Представитель ЦАХАЛ сообщил об атаках по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что удары наносятся в ответ на удары «Хезболлы» по северу Израиля.

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Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о нанесении ударов по военным пунктам «Хезболлы» в Ливане. Об этом он сказал в ходе вечернего брифинга ЦАХАЛ.

Отмечается, что удары наносились по объектам военной инфраструктуры ливанской шиитской группировки «Хезболла» силами ВВС и артиллерии ЦАХАЛ. Атаки наносились в ответ на обстрел поселений, находящихся на севере Израиля.

«На севере сегодня и сегодня вечером мы нанесли удары с использованием истребителей и артиллерии по широкому спектру военных целей террористической организации "Хезболла" в Ливане в ответ на обстрел израильских поселений на севере за прошедший день», - сказал Хагари.

Группировка «Хезболла» наносит удары по позициям ЦАХАЛ с 8 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что шиитское движение совершает ошибку, продолжая атаковать территории еврейского государства. Он подчеркнул, что своими действиями «Хезболла» может втянуть Ливан в войну, и «платить по счетам будут в первую очередь граждане Ливана».