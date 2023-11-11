В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Представитель ЦАХАЛ сообщил об атаках по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Никита Черненко
23:37 11.11.2023
Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что удары наносятся в ответ на удары «Хезболлы» по северу Израиля.
Представитель ЦАХАЛ сообщил об атаках по военным объектам «Хезболлы» в Ливане
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил о нанесении ударов по военным пунктам «Хезболлы» в Ливане. Об этом он сказал в ходе вечернего брифинга ЦАХАЛ.

Отмечается, что удары наносились по объектам военной инфраструктуры ливанской шиитской группировки «Хезболла» силами ВВС и артиллерии ЦАХАЛ. Атаки наносились в ответ на обстрел поселений, находящихся на севере Израиля.

«На севере сегодня и сегодня вечером мы нанесли удары с использованием истребителей и артиллерии по широкому спектру военных целей террористической организации "Хезболла" в Ливане в ответ на обстрел израильских поселений на севере за прошедший день», - сказал Хагари.

Группировка «Хезболла» наносит удары по позициям ЦАХАЛ с 8 октября. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что шиитское движение совершает ошибку, продолжая атаковать территории еврейского государства. Он подчеркнул, что своими действиями «Хезболла» может втянуть Ливан в войну, и «платить по счетам будут в первую очередь граждане Ливана».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:55 Армия
Видео
Первый замглавы МО РФ Цаликов поздравил военнослужащих и ветеранов в канун Дня РХБЗ
18:49 В стране и мире
Bild: ФРГ увеличит военную помощь Киеву с 4 до 8 млрд евро
17:28 В стране и мире
Захарова поинтересовалась, означают ли слова Борреля признание победы России
16:29 В стране и мире
Эрдоган призвал ООН и МУС начать расследовать военные преступления Израиля в Газе
16:16 В стране и мире
Видео
«Помашите рукой, если все хорошо»: появилось видео транспортировки санавиацией экипажа упавшего Ан-2
Популярное
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.