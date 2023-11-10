ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре «Хезболла» в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары авиацией и артиллерией по лагерям и наблюдательным пунктам группировки.

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Армия обороны Израиля совершила серию ударов по инфраструктуре ливанской шиитской группировки «Хезболла». Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

В заявлении сказано, что удары наносились с помощью ВВС Израиля, посредством артиллерии и управляемого миномета «Железное жало». Целями для атак стали лагеря группировки, наблюдательные посты, технологическое оборудование и другие объекты инфраструктуры «Хезболла».

«Кроме того, недавно шииты выпустили противотанковую ракету по району Адамита на севере Израиля. О травмах не сообщалось. ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по источнику запуска», - сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников оценил вероятность начала прямой конфронтации «Хезболлы» с Израилем. По мнению эксперта, ливанская группировка вряд ли будет выступать за эскалацию конфликта, так как в этом случае территория Ливана подвергнется масштабным обстрелам со стороны ЦАХАЛ.