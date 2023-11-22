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Политолог Газарян выразил сомнение, что ХАМАС и Израиль будут соблюдать перемирие

Ирина Елагина
11:46 22.11.2023
Короткое перемирие может повлиять на гуманитарную ситуацию в секторе Газа, но, как считает эксперт, едва ли приведет к завершению войны Израиля и ХАМАС.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Fadi Wael Alwhidi, dpa, Globallookpress
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Режим прекращения огня в секторе Газа повлияет на гуманитарную ситуацию в секторе Газа, но не приведет к завершению войны Израиля и ХАМАС. Об этом политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян рассказал «Звезде».

«Рано говорить, что это четырехдневное перемирие внесет какой-то решающий вклад в стабилизацию ситуации. Но к какой-то стабилизации гуманитарной ситуации перемирие может привести», - отметил эксперт.

Политолог выразил сомнение, что стороны будут полноценно придерживаться перемирия, и подчеркнул, что решение палестино-израильского конфликта зависит от «больших игроков».

«Я сомневаюсь, что полноценно это перемирие будет использовано. Если говорить о стабилизации ситуации, это зависит от больших игроков, не только от Палестины и Израиля. Зависит от больших игроков на Ближнем Востоке в целом», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о четыхдневном перемирии. 

В период прекращения огня планируется провести обмен израильтян, попавших в заложники к ХАМАС, на палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Кроме того, на период перемирия стороны договорились обеспечить безопасный коридор для эвакуации населения на юг сектора Газа по шоссе Салах-эд-Динх.

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