Фосфорные бомбы и гибель детей: как идет наземная операция Израиля в Газе

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Израиль при атаках на сектор Газа использует запрещенные фосфорные бомбы. Это подтвердили правозащитники из Amnesty International. Тель-Авив нанес удар по школе в районе многострадального лагеря беженцев Джабалия - есть погибшие и раненые среди гражданских. Случайный очевидец обстрела снял, как люди, предположительно во дворе школы Абу Хусейна, пытаются предотвратить самовоспламенение фосфорных бомб. Кадры падения одной из них также попадают на видео. По данным палестинской стороны, 12 человек были убиты, многие ранены. В основном - дети.

Раненым не успевают оказывать помощь, госпитали переполнены. Голливудская звезда и правозащитница Анджелина Джоли опубликовала у себя на странице в соцсетях фото с последствиями разрушений в секторе Газа. Она обвинила лидеров стран, поддерживающих Израиль, в соучастии в убийстве детей и назвала действия ЦАХАЛ «преднамеренной бомбардировкой населения».

«Сектор Газа был тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение. 40% убитых - невинные дети», - возмутилась актриса.

В секторе Газа перебои с водой. Пишут, что люди стоят за ней с двух часов ночи. Через открытый накануне пункт пропуска «Рафах» на лечение в Египет были доставлены 76 раненых. Еще больше трехсот иностранцев и людей с двойным гражданством также воспользоваться коридором. Еще сто смогли выйти сегодня, в том числе и американцы. По данным МИД России, в списки на эвакуацию записались порядка тысячи россиян.

«Я нахожусь здесь с семи часов утра, пытаюсь пройти. Мы пытаемся выбраться отсюда, но я не знаю, получится ли. Час назад снова упала бомба. У меня больное сердце, оно может не выдержать напряжения. Все, чего я хочу - перебраться на другую сторону и наконец почувствовать себя в безопасности», - сказал один из беженцев Джаммал Кауд.

Тем временем иранская группировка «Народное ополчение» готовится к мобилизации. Начальник штаба Аль-Хашд аш-Шааби призвал бойцов встать на защиту суверенитета и своей территории.

«Воздух пропитан запахом надвигающейся войны. Мы выступим на стороне палестинского правительства и народа. С сегодняшнего дня мы находимся в состоянии боевой готовности», - предупредил лидер «Народного ополчения» Абу Фадак Аль-Мухаммадави.

А в Ливане шиитская партия «Хезболла» продолжает подогревать интерес к завтрашнему выступлению лидера. Она запланировано на 15:00. Тогда же истекает срок действия ультиматума, выдвинутого Израилю. «Хезболла» требует немедленного прекращения огня в секторе Газа и грозится пустить в ход все свое оружие.