Американский политик Янг заявил об уверенной победе России над НАТО и Киевом
Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки от республиканцев Джеффри Янг признал российские успехи в противостоянии с НАТО и украинскими националистами.
«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», - написал Янг в Twitter.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о блокировании Соледара с севера и юга подразделениями Воздушно-десантных войск.
В Кремле оценили проделанную работу по освобождению населенного пункта, назвав ее гигантской. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, наступательные действия продолжатся, а впереди еще много работы.