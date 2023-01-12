В стране и мире Американский политик Янг заявил об уверенной победе России над НАТО и Киевом Ян Брацкий Ранее в Минобороны РФ заявили о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с севера и юга. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки от республиканцев Джеффри Янг признал российские успехи в противостоянии с НАТО и украинскими националистами. «Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день. Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх», - написал Янг в Twitter. Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о блокировании Соледара с севера и юга подразделениями Воздушно-десантных войск. В Кремле оценили проделанную работу по освобождению населенного пункта, назвав ее гигантской. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, наступательные действия продолжатся, а впереди еще много работы. Экспертное мнение и аналитика