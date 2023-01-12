Military Watch написал о разногласиях Киева и Тбилиси по поводу оружия

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Украинские власти требуют от Грузии вернуть подаренные ей зенитные ракетные комплексы «Бук», что можно рассматривать как отчаяние официального Киева. Об этом сообщил американский портал Military Watch.

«Давление на Грузию, чтобы та предоставила "Буки", можно считать признаком отчаяния», - говорится в материале.

Как отметили авторы материала, в Тбилиси напомнили Украине, что комплексы не подарены, а были куплены в 2007 году.

По мере проведения специальной военной операции на Украине система ПВО страны истощается и уже давно не способна отражать воздушные атаки, пишет ряд украинских и западных средств массовой информации. На этом фоне накануне стало известно о планах Канады закупить у США зенитный ракетный комплекс NASAMS для передачи его украинским националистам.

На этой неделе Пентагон анонсировал начало обучения украинских радикалов обращению с американской системой ПВО Patriot. Учить украинцев будут на военной базе в Оклахоме, планируют обучить до 100 человек.